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L'essentiel des normes comptables internationales IFRS

Eric Tort

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En 2026, la comptabilité internationale ne s'improvise pas. Avec l'entrée en vigueur des nouveaux amendements au 1er janvier 2026, cet ouvrage est l'outil indispensable pour sécuriser l'apprentissage des étudiants et la pratique des professionnels. Les 3 points clés de cette nouvelle édition - L'ouvrage intègre les dernières évolutions majeures, notamment les amendements sur les normes IFRS 7 et IFRS 9, relatifs aux nouvelles règles de classification et d'évaluation des actifs et passifs financiers. - Le livre expose l'intégralité du paysage comptable actuel : 44 normes décryptées (les 28 normes IAS toujours en vigueur + les 16 normes IFRS). - Conçu spécifiquement pour les étudiants en gestion (Master, DSCG, Ecoles de commerce), il transforme une matière complexe en un parcours d'apprentissage fluide.

Par Eric Tort
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Eric Tort

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Comptabilité internationale (I

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L'essentiel des normes comptables internationales IFRS

Eric Tort

Paru le 15/09/2026

160 pages

Gualino Editeur

17,00 €

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Scannez le code barre 9782297291064
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