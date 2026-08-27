La Servante de l'empereur Tome 7

Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Même dans les moments les plus solennels, Shiyu continue d'apprendre son rôle d'empereur : lors de l'inhumation de Deng Yun, son père et prédécesseur, il découvre les traditions autour des rites funéraires de la famille impériale et réfléchit déjà à ce qu'il voudrait changer quand il sera plus grand... Quelque temps après, des ambassadeurs de l'empire de Loï arrivent au palais, avec parmi eux la sublime princesse Bisha, venue pour ravir le coeur de Soren. Linfa parviendra-t-elle à rester de marbre ? La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance ! Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !