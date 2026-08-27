Gaslight Stray Dog Detectives Tome 2

Enfant des rues et apprenti détective : découvrez l'acolyte caché de Sherlock Holmes ! Louis a juré de tuer Sherlock, qu'il tient pour responsable de la mort de Nina... mais pas avant d'avoir acquis les connaissances du détective ! En attendant, le jeune garçon remplit son rôle d'assistant avec plus ou moins d'enthousiasme, et réussit même à se rendre utile pour son mentor en adoptant des approches différentes durant les enquêtes. Toujours prêt à aider les plus vulnérables, Louis n'hésite pas à porter secours à une jeune fille en difficulté, mais ne parvient pas à prendre le dessus sur ses agresseurs. Au même moment, Sherlock reçoit la visite de deux parents à la recherche de leur enfant, qui aurait disparu après avoir été témoin d'un meurtre... Retrouvez le célèbre détective dans des intrigues inédites, à travers les yeux d'un partenaire oscillant entre admiration et désir de vengeance !