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Gaslight Stray Dog Detectives Tome 2

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara

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Enfant des rues et apprenti détective : découvrez l'acolyte caché de Sherlock Holmes ! Louis a juré de tuer Sherlock, qu'il tient pour responsable de la mort de Nina... mais pas avant d'avoir acquis les connaissances du détective ! En attendant, le jeune garçon remplit son rôle d'assistant avec plus ou moins d'enthousiasme, et réussit même à se rendre utile pour son mentor en adoptant des approches différentes durant les enquêtes. Toujours prêt à aider les plus vulnérables, Louis n'hésite pas à porter secours à une jeune fille en difficulté, mais ne parvient pas à prendre le dessus sur ses agresseurs. Au même moment, Sherlock reçoit la visite de deux parents à la recherche de leur enfant, qui aurait disparu après avoir été témoin d'un meurtre... Retrouvez le célèbre détective dans des intrigues inédites, à travers les yeux d'un partenaire oscillant entre admiration et désir de vengeance !

Par Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Gaslight Stray Dog Detectives Tome 2

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara trad. Jean-Benoît Sylvestre, Jean-Benoît Silvestre

Paru le 27/08/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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