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Mes gammes de calcul mental CE1

Anthony Nadreau

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Le nouveau programme 2025 de calcul mental CE1 dans un cahier bi-média ! Chaque notion de calcul mental est travaillée sur 2 jours : Jour 1 : projection du diaporama, la notion est vue en classe entière. Jour 2 : travail sur le cahier, la notion est revue en autonomie. Dans chaque diaporama : - le coin du coach des animations pour introduire explicitement la notion ; - l'entrainement une pratique guidée collective pour s'approprier les procédures de calcul mental. Dans le cahier : - le coin du coach un mémo visuel pour rappeler la notion vue la veille en collectif ; - l'entrainement des calculs pour automatiser les procédures et améliorer la fluence ; - objectif podium une révision ludique des notions travaillées plus tôt dans l'année ; Dans le cahier également : - une évaluation à la fin de chaque période et des autocollants " médailles " pour encourager et féliciter les élèves ; - des pages de problèmes pour réinvestir les connaissances ; - des pages pour jouer seul ou à plusieurs ; - six petits athlètes pour coacher et motiver les élèves ! En plus : Le Biblio Manuels avec le livret de l'enseignant, une proposition de programmation, les 58 diaporamas à vidéoprojeter et tous les corrigés en couleurs. L'auteur : Anthony Nadreau est professeur des écoles depuis 2007 dans l'académie d'Orléans-Tours. Spécialiste des classes de cycle 2, il enseigne actuellement en REP dans une classe double niveau CE1-CE2. Il est l'auteur des fichiers 1, 2, 3... Parcours Résolution de problèmes et Géométrie. Il a créé et anime le Blog du Cancre .

Par Anthony Nadreau
Chez MDI

|

Auteur

Anthony Nadreau

Editeur

MDI

Genre

Mathématiques CE1

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Mes gammes de calcul mental CE1

Anthony Nadreau

Paru le 09/09/2026

100 pages

MDI

5,30 €

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