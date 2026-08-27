Au coeur des 5 langages de l'amour

L'édition cadeau du best-seller international, Les 5 langages de l'amour, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Après quelques mois ou années de vie à deux, il est difficile de continuer à s'aimer comme au premier jour. Pour vous aimer toute votre vie, apprenez à exprimer votre amour dans le langage que l'autre comprend... et à écouter quand il vous dit, à sa façon, "je t'aime" . Une heure de lecture pour comprendre les grands principes de ce livre qui a changé la vie de millions de couples. Gary Chapman travaille depuis des années en tant que conseiller conjugal et anime de nombreux séminaires pour les couples dans le monde entier.
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