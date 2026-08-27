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#Essais

Au coeur des 5 langages de l'amour

Gary Chapman

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L'édition cadeau du best-seller international, Les 5 langages de l'amour, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Après quelques mois ou années de vie à deux, il est difficile de continuer à s'aimer comme au premier jour. Pour vous aimer toute votre vie, apprenez à exprimer votre amour dans le langage que l'autre comprend... et à écouter quand il vous dit, à sa façon, "je t'aime" . Une heure de lecture pour comprendre les grands principes de ce livre qui a changé la vie de millions de couples. Gary Chapman travaille depuis des années en tant que conseiller conjugal et anime de nombreux séminaires pour les couples dans le monde entier.

Par Gary Chapman
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Gary Chapman

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Vivre en couple

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Au coeur des 5 langages de l'amour

Gary Chapman

Paru le 27/08/2026

80 pages

Leduc.s éditions

7,90 €

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Scannez le code barre 9791028538484
9791028538484
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