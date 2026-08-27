Les génies du mal

Quel rôle ont joué, depuis trois mille ans, les personnages les plus monstrueux de l'humanité ? Meurtriers, violeurs, menteurs... Voici dans ce livre une large galerie des figures les plus sombres de notre histoire. Néron l'empoisonneur, Attila le fléau de Dieu, Torquemada l'inquisiteur tortionnaire, Elisabeth Báthory et ses bains de sang, tous les dictateurs génocidaires du XXe siècle... Fabrice d'Almeida les présente sans fard ni préjugés, pour poser une question centrale : et si la part de violence et d'horreur des êtres humains expliquait davantage les sursauts de notre histoire que nos bonnes intentions, nos recherches savantes ou notre humanisme ? Ce livre nous emmène à la poursuite de ces mauvais génies. Une enquête aux frontières de la morale et de l'intime, qui nous plonge au coeur de la noirceur humaine.