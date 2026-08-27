Le triangle du pouvoir

Dans cet essai stimulant, le président finlandais Alexander Stubb s'adresse à tous les Européens. Il nous appelle à faire des choix lucides et courageux si nous voulons jouer un rôle dans le nouvel ordre mondial. "La prochaine décennie posera les fondements de l'ordre de ce siècle" , annonce Alexander Stubb, convaincu que nous vivons un moment charnière comparable à 1945 ou 1989. Le système international est en pleine mutation, porté par trois forces majeures : l'Occident, l'Orient et le Sud global. S'appuyant sur des décennies de diplomatie, son histoire personnelle et son expérience politique, Alexander Stubb lance un appel nourri et engagé pour faire pencher le monde vers davantage de démocratie et de coopération. La dernière chance pour l'Occident de conserver son rang. Alexander Stubb est président de la République de Finlande depuis 2024. Il a été ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Polyglotte et résolument pro-européen, il a enseigné à l'Institut universitaire européen à Florence. "Alexander Stubb a le rare privilège de pouvoir conjuguer théorie et pratique. La voie qu'il dessine pour sortir du désordre mondial est originale, réaliste et optimiste". -Sylvie Kauffmann, Le Monde "Voici un homme d'Etat européen qui sait allier la rigueur de l'analyse, le réalisme de l'expérience et la vision nécessaire pour repenser le monde. Alexander Stubb nous encourage ici à ne pas céder aux facilités du pessimisme ambiant et à redoubler d'efforts pour affirmer l'utilité de la démocratie". -Christine Ockrent, France Culture