Chesapeake ! Le mot sonne comme un cri de guerre. Il désigne la baie étroite et profonde qui entaille la côte Est des Etats-Unis, en Virginie. Dans ces eaux, le 5 septembre 1781, l'issue de la guerre d'Indépendance américaine s'est jouée grâce à l'intervention de la Marine française. Episode décisif, la victoire de Chesapeake scelle le sort d'un conflit qui a vu Britanniques et Français s'affronter sur les mers du monde entier, de la Manche à l'océan Indien, des Antilles à l'Atlantique Nord. D'une plume alerte, Dominique Le Brun nous fait revivre ces âpres combats, riches en personnages d'exception. Il y a bien sûr le marquis de La Fayette, fougueux général de vingt ans ; mais surtout de Grasse, Suffren, Latouche-Tréville, des chefs d'escadre dont le sens tactique, la bravoure et l'impétuosité ont mené à la victoire ; sans oublier Bougainville et Lapérouse, qui ne furent pas seulement des explorateurs fameux mais de grands combattants. Fait d'audace, de persévérance et de pugnacité, l' "esprit Chesapeake" persiste aujourd'hui.
Par
Dominique Le Brun, Brun dominique Le Chez
Editions Tallandier
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