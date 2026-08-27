Chesapeake ! Le mot sonne comme un cri de guerre. Il désigne la baie étroite et profonde qui entaille la côte Est des Etats-Unis, en Virginie. Dans ces eaux, le 5 septembre 1781, l'issue de la guerre d'Indépendance américaine s'est jouée grâce à l'intervention de la Marine française. Episode décisif, la victoire de Chesapeake scelle le sort d'un conflit qui a vu Britanniques et Français s'affronter sur les mers du monde entier, de la Manche à l'océan Indien, des Antilles à l'Atlantique Nord. D'une plume alerte, Dominique Le Brun nous fait revivre ces âpres combats, riches en personnages d'exception. Il y a bien sûr le marquis de La Fayette, fougueux général de vingt ans ; mais surtout de Grasse, Suffren, Latouche-Tréville, des chefs d'escadre dont le sens tactique, la bravoure et l'impétuosité ont mené à la victoire ; sans oublier Bougainville et Lapérouse, qui ne furent pas seulement des explorateurs fameux mais de grands combattants. Fait d'audace, de persévérance et de pugnacité, l' "esprit Chesapeake" persiste aujourd'hui.