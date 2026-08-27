Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Chesapeake

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chesapeake ! Le mot sonne comme un cri de guerre. Il désigne la baie étroite et profonde qui entaille la côte Est des Etats-Unis, en Virginie. Dans ces eaux, le 5 septembre 1781, l'issue de la guerre d'Indépendance américaine s'est jouée grâce à l'intervention de la Marine française. Episode décisif, la victoire de Chesapeake scelle le sort d'un conflit qui a vu Britanniques et Français s'affronter sur les mers du monde entier, de la Manche à l'océan Indien, des Antilles à l'Atlantique Nord. D'une plume alerte, Dominique Le Brun nous fait revivre ces âpres combats, riches en personnages d'exception. Il y a bien sûr le marquis de La Fayette, fougueux général de vingt ans ; mais surtout de Grasse, Suffren, Latouche-Tréville, des chefs d'escadre dont le sens tactique, la bravoure et l'impétuosité ont mené à la victoire ; sans oublier Bougainville et Lapérouse, qui ne furent pas seulement des explorateurs fameux mais de grands combattants. Fait d'audace, de persévérance et de pugnacité, l' "esprit Chesapeake" persiste aujourd'hui.

Par Dominique Le Brun, Brun dominique Le
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Histoire des Etats-Unis (1776

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chesapeake par Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Commenter ce livre

 

Chesapeake

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Paru le 27/08/2026

288 pages

Editions Tallandier

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021065994
9791021065994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.