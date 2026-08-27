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Day & Night - La ville

Matteo Gaule, Ester Tomè

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Une boîte magique contenant un puzzle recto-verso phosphorescent pour découvrir la ville de jour comme de nuit, un livre illustré et des figurines pour jouer et inventer des histoires. Une boîte contenant un grand puzzle recto-verso phosphorescent, un livre illustré et 10 figurines des personnages qui peuplent une ville, pour jouer et inventer des histoires. Assemble le puzzle et découvre la ville de jour comme de nuit ! Une fois la lumière éteinte, la scène nocturne s'illumine et révèle des détails enchantés. Lis l'histoire et amuse-toi à créer de nouvelles aventures magiques grâce aux figurines incluses.

Par Matteo Gaule, Ester Tomè
Chez Sassi Editore

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Auteur

Matteo Gaule, Ester Tomè

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Day & Night - La ville

Matteo Gaule, Ester Tomè trad. Romain Labat

Paru le 17/09/2026

32 pages

Sassi Editore

19,90 €

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