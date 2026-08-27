Bébé pratique

Les bébés ont tous, au début, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes bobos, les mêmes maladies , qu'ils nécessitent les mêmes soins, les mêmes attentions, la même surveillance , et qu'il faut donc savoir au mieux comment les nourrir, les soigner, les protéger. Nous allons donc vous parler de votre bébé. Avec un langage démédicalisé au possible, parce qu'un bébé, ce n'est pas une maladie ! Nous vous proposerons, à travers plusieurs chapitres clés : De vous donner des réponses claires aux préoccupations basiques, ordinaires, systématiques et obligatoires que toute mère a, ou aura envers son enfant dans cette " période bébé ". - De vous conseiller de manière pratique et simple. - De vous faire connaître, par anticipation, les petits problèmes qui risquent de survenir, et les moyens de les traiter ou de les éviter. - De vous mettre aussi en garde contre telle ou telle erreur de comportement vis-à-vis de son enfant. - De vous permettre de faire le tri entre ce que vous avez lu, ou pas, et certains avis trop excessifs. En tout cas, chers parents, vous allez voir... Un bébé, ce n'est pas si compliqué que ça !