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#Manga

His little Amber

Kazki Natsume

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Kôshirô est un jeune garçon qui a la mystérieuse capacité de se transformer en léopard. Il habite avec Genji, un homme veuf et bourru, dont il est amoureux. Dans la nuit du nouvel an de l'année 1999, Genji recueille une jeune bête sauvage blessée et l'élève. Alors que lui aussi commençait à ressentir de l'amour pour son protégé... Kôshirô traverse une période de changements hormonaux et Genji va lui venir en aide ? ! Un amour pur à sens unique qui tourne très vite au drame. Le nouveau titre en deux volumes tant attendu de Natsume Kazki est arrivé ! Vous trouverez aussi dans ce tome un bonus sur l'histoire de la peluche de Kôshirô quand il n'était encore qu'un petit léopard.

Par Kazki Natsume
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Kazki Natsume

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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His little Amber

Kazki Natsume

Paru le 22/07/2026

196 pages

Boy's Love Editions

15,90 €

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