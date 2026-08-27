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#Essais

Devenir adulte sans vriller

Lena Couffin

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Et si la vingtaine n'était pas la "meilleure période de la vie"... mais la plus bouleversante ? A rebours des discours nostalgiques et des injonctions à "profiter", ce livre explore les défis psychologiques de l'entrée dans l'âge adulte avec témoignages, avis de psys et conseils pratiques. Solitude, pression de la réussite, paralysie face aux choix, éco-anxiété, désillusions, quête d'identité, surcharge informationnelle... La vingtaine est aujourd'hui traversée par des tensions inédites. A partir de son expérience personnelle et de nombreux entretiens avec des psychologues, psychiatres et chercheurs, Léna Couffin propose : une analyse documentée et accessible des grands bouleversements de ce tournant de la vie où on quitte le cocon de l'enfance pour se confronter aux réalités du monde adulte. Liberté nouvelle, possibilités infinies, mais aussi responsabilisation rapide, difficulté des choix et réalités économiques. Bien gérer les débuts de ces changements permet d'éviter les découragements, conduites addictives ou risques inconsidérés. Pour ce faire, ce livre contient : une mise en perspective générationnelle (post-covid, crises géopolitiques, climat) des éclairages scientifiques vulgarisés (maturation cérébrale, théorie de l'attachement, émerging adulthood...) des outils concrets pour traverser les périodes d'angoisse Le ton est à la fois journalistique et intime sans être complaisant. L'ouvrage mêle témoignages, recherche scientifique et conseils pratiques. Ce livre ne promet pas le bonheur en dix étapes. Il offre mieux : des clés de compréhension pour se sentir moins seul et avancer avec lucidité. Léna Couffin est journaliste société et podcasteuse. Elle a rencontré et interviewé beaucoup de spécialistes et de jeunes témoins pour faire de son livre une boîte à outils pratiques mais aussi un compagnon de route réconfortant pour les jeunes en plein questionnement

Par Lena Couffin
Chez Favre

|

Auteur

Lena Couffin

Editeur

Favre

Genre

Réussite personnelle

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Devenir adulte sans vriller

Lena Couffin

Paru le 27/08/2026

160 pages

Favre

17,00 €

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Scannez le code barre 9782828923662
9782828923662
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