Best-seller international, plus de 3 milllions d'exemplaires vendus. Un livre indispensable pour tous ceux qui sont à la recherche du compagnon idéal ou qui souhaitent améliorer leur vie de couple. Nous comptons sur la science pour nous dire quoi manger, quand faire de l'exercice ou comment mieux dormir, mais qu'en est-il de notre vie amoureuse ? Peut-on expliquer scientifiquement que certaines personnes s'y épanouissent, tandis que d'autres semblen condamnées à toujours rencontrer les mêmes difficultés ? Pour Amir Levine et Rachel Heller, la réponse est un grand " oui " et elle se trouve dans la théorie de l'attachement, mise en perspective à l'âge adulte. Dans cet ouvrage devenu une référence internationale, ils montrent comment la compréhension de ces mécanismes peut nous aider à trouver - ; et à garder - ; l'amour. Selon cette théorie, chacun de nous se comporte, dans ses relations, de l'une de ces trois manières : - La personne anxieuse désire ardemment l'intimité et a tendance à s'inquiéter de la capacité de son partenaire à l'aimer. - La personne évitante voit l'intimité comme une perte d'indépendance et cherche constamment à maintenir une certaine distance. - La personne sécure se sent à l'aise dans l'intimité et se montre généralement chaleureuse et aimante. Les auteurs vous aident à identifier votre propre style d'attachement ainsi que celui de votre partenaire, actuel ou futur. Ils proposent une véritable feuille de route pour construire des relations solides et épanouissantes, en fonction de votre profil amoureux.