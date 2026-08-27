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L'Energie secrète de l'Univers

Charles-Maxence Layet, Maxence Layet

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L'auteur passe en revue de nombreuses découvertes scientifiques : des promesses de la médecine électromagnétique aux avancées de l'informatique photonique. Un best-seller enfin en Poche ! Savez-vous que les océans tournent sur eux-mêmes tels d'énormes tourbillons ? Que les points d'acupuncture se mesurent avec un simple voltmètre ? Que l'on peut entendre les échos des grincements de la Terre ? Que le corps humain rayonne de fréquences radio ? qu'un peu de lumière rouge peut soigner une entorse ? ... Des subtilités du Feng Shui aux armes à impulsions électromagnétiques, le monde que nous raconte Maxence Layet, journaliste scientifique spécialiste en énergies, environnement et nouvelles technologies de l'information, se révèle à la fois captivant, plein d'espoir et parfois très inquiétant Passant en revue les découvertes scientifiques les plus récentes, des promesses de la médecine électromagnétique aux avancées de l'informatique photonique, Maxence Layet nous entraîne dans les secrets de l'énergie. Un univers palpitant, insoupçonné, mais au coeur de la tradition chinoise et qu'à sa façon l'Occident apprend à maîtriser. Explorer les secrets de nos ondes cérébrales, remonter aux sources de l'univers quantique, retracer l'histoire de la mémoire de l'eau ou du pouvoir des maîtres du Qi Gong, voici un voyage qui vous mènera aux quatre coins de la France, de la Terre. Et au-delà.

Par Charles-Maxence Layet, Maxence Layet
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Charles-Maxence Layet, Maxence Layet

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Esotérisme

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L'Energie secrète de l'Univers

Charles-Maxence Layet, Maxence Layet

Paru le 10/09/2026

280 pages

Guy Trédaniel Editions

11,90 €

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