Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Livre de cuisine d'écriture

Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment se lancer dans l'écriture ? Par où commencer ? Comment s'exercer ? Ce manifeste propose de se jeter à l'eau en passant directement à la pratique. Ces dernières décennies, le monde de l'art et celui de la littérature ont connu une attraction mutuelle. L'écriture est devenue pour les artistes un médium à explorer au même titre que la peinture, la vidéo ou la performance ; symétriquement poètes et écrivain·es ont développé des formes de littératures hors du livre, exposées ou scéniques. Dès lors, les méthodes à l'oeuvre de part et d'autre s'enrichissent les unes les autres, et le terrain de jeu s'étend des deux côtés. Les deux autrices s'appuient sur leur expérience d'écrivaines et leur pratique des ateliers d'écriture en école d'art pour proposer de nombreuses références littéraires, poétiques ou artistiques, et surtout un ensemble d'exercices réalisables, quelle que soit sa pratique préalable de l'écriture.

Par Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi
Chez Head Publishing

|

Auteur

Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi

Editeur

Head Publishing

Genre

Techniques d'écriture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Livre de cuisine d'écriture par Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi

Commenter ce livre

 

Livre de cuisine d'écriture

Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi

Paru le 15/09/2026

136 pages

Head Publishing

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940757961
9782940757961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.