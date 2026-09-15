Livre de cuisine d'écriture

Comment se lancer dans l'écriture ? Par où commencer ? Comment s'exercer ? Ce manifeste propose de se jeter à l'eau en passant directement à la pratique. Ces dernières décennies, le monde de l'art et celui de la littérature ont connu une attraction mutuelle. L'écriture est devenue pour les artistes un médium à explorer au même titre que la peinture, la vidéo ou la performance ; symétriquement poètes et écrivain·es ont développé des formes de littératures hors du livre, exposées ou scéniques. Dès lors, les méthodes à l'oeuvre de part et d'autre s'enrichissent les unes les autres, et le terrain de jeu s'étend des deux côtés. Les deux autrices s'appuient sur leur expérience d'écrivaines et leur pratique des ateliers d'écriture en école d'art pour proposer de nombreuses références littéraires, poétiques ou artistiques, et surtout un ensemble d'exercices réalisables, quelle que soit sa pratique préalable de l'écriture.