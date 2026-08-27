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Enseigner le FLE A1 à C2

Nancy Verhulst, Valérie Collige-Neuenschwander

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Un guide concret pour gagner en temps et en efficacité Destiné aux (futurs) enseignants de français langue étrangère (FLE), A1 à C2 - pour gagner du temps dans la préparation des cours - pour animer efficacement un groupe-classe 7 axes essentiels : - les fondements pédagogiques - la construction d'un cours, étape par étape - la création concrète d'une dynamique de classe - la pratique de la grammaire et du vocabulaire - le travail de l'oral - le travail de l'écrit - la valorisation de la culture des apprenants Avec : - des situations de classe "comme si on y était" - des conseils pratiques et des astuces - des synthèses visuelles - des propositions de ressources Inclus en ligne : podcasts d'expériences de cours

Par Nancy Verhulst, Valérie Collige-Neuenschwander
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Nancy Verhulst, Valérie Collige-Neuenschwander

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Français langue étrangère (FLE

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Enseigner le FLE A1 à C2

Nancy Verhulst, Valérie Collige-Neuenschwander

Paru le 27/08/2026

192 pages

De Boeck supérieur

22,90 €

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