Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Dans la tête des connards

Florian Cova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enfin un livre pour comprendre ce qui cloche chez les autres... ou chez vous. Un automobiliste qui vous coupe la route, un collègue qui vous interrompt sans cesse, un inconnu qui grille la file en vous regardant de haut... Vous venez sans doute de croiser un connard. Mais pourquoi ces petits actes d'incivilité nous irritent-ils autant ? Que révèlent-ils de notre besoin de respect, de reconnaissance et, parfois, de notre propre ego ? Dans ce livre aussi éclairant qu'irrésistible, Florian Cova, chercheur en philosophie et sciences cognitives, dissèque avec précision les mécanismes psychologiques et moraux qui transforment certains individus en " connards ", ces personnes qui se pensent au-dessus des autres et se comportent comme si leur existence comptait plus que la vôtre. De la philosophie de Kant à la psychologie expérimentale, de Sherlock Holmes à Steve Jobs, il dresse un portrait savoureux (et parfois inquiétant) de cette figure contemporaine devenue omniprésente. Mais surtout, il nous met face à une question vertigineuse : et si, parfois, le connard... c'était nous ? Avec humour et rigueur, ce livre nous apprend à les repérer, les comprendre, mais aussi à ne pas leur ressembler.

Par Florian Cova
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Florian Cova

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans la tête des connards par Florian Cova

Commenter ce livre

 

Dans la tête des connards

Florian Cova

Paru le 27/08/2026

244 pages

De Boeck supérieur

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807371828
9782807371828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.