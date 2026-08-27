Dans la tête des connards

Enfin un livre pour comprendre ce qui cloche chez les autres... ou chez vous. Un automobiliste qui vous coupe la route, un collègue qui vous interrompt sans cesse, un inconnu qui grille la file en vous regardant de haut... Vous venez sans doute de croiser un connard. Mais pourquoi ces petits actes d'incivilité nous irritent-ils autant ? Que révèlent-ils de notre besoin de respect, de reconnaissance et, parfois, de notre propre ego ? Dans ce livre aussi éclairant qu'irrésistible, Florian Cova, chercheur en philosophie et sciences cognitives, dissèque avec précision les mécanismes psychologiques et moraux qui transforment certains individus en " connards ", ces personnes qui se pensent au-dessus des autres et se comportent comme si leur existence comptait plus que la vôtre. De la philosophie de Kant à la psychologie expérimentale, de Sherlock Holmes à Steve Jobs, il dresse un portrait savoureux (et parfois inquiétant) de cette figure contemporaine devenue omniprésente. Mais surtout, il nous met face à une question vertigineuse : et si, parfois, le connard... c'était nous ? Avec humour et rigueur, ce livre nous apprend à les repérer, les comprendre, mais aussi à ne pas leur ressembler.