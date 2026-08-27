Je réussis le DELF B2 avec Your online french teacher

La méthode pratique et efficace qui a fait ses preuves auprès de nombreux étudiants en ligne Une méthode concrète et efficace pour se préparer au DELF B2 : - du vocabulaire thématique - des exercices avec corrigés - des entrainements aux épreuves (+ corrigés) - des conseils méthodologiques pour passer les épreuves 10 thèmes : Consommation et mode - Travail et vie professionnelle - Nouvelles technologies - Economie - Médias et actualité - Santé - Environnement et écologie - Droit et justice - Culture et francophonie - Politique et valeurs sociales / spécial examen civique 270 entrainements avec corrigés : 150 "problématiques" , 30 compréhensions orales, 30 compréhensions écrites, 30 productions orales et 30 productions écrites En ligne : audios - cartes mentales de vocabulaire - corrigés des productions écrites et orales Niveau et public : DELF B2 (niveau intermédiaire) pour adultes et grands adolescents qui souhaitent valoriser leur niveau de français à des fins personnelles ou professionnelles, ou pour acquérir la nationalité française. Français langue étrangère (FLE) niveau B2