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Marketing à l'ère de l'IA

Samuel Mayol

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La collection "Gestion 360°" propose des guides pour permettre aux étudiants de comprendre le paysage complexe des domaines de la gestion. Alliant théorie et pratique, elle propose des ouvrages de cours exhaustif avec de nombreux exemples et éléments visuels (schémas, tableaux...) accompagné d'études de cas minutieusement élaborées pour montrer aux étudiants comment la théorie fonctionne dans le monde réel. Ces ouvrages offrent des boîtes à outils pragmatiques soigneusement conçue pour être directement applicable lors des examens. Elle s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Sciences de Gestion, en BUT, en Ecole de commerce et en IAE. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. Elle bouleverse en profondeur la société, les entreprises et, plus particulièrement, le monde du marketing. Jadis fondé sur l'intuition, l'expérience et l'analyse descriptive, le marketing évolue désormais vers une discipline où la donnée, l'automatisation et la capacité à anticiper les comportements prennent une place centrale. Cette transformation ne se limite pas à l'adoption de nouveaux outils. Elle redéfinit les métiers, les compétences, les stratégies et la relation même entre les marques et les consommateurs. L'intelligence artificielle, en permettant aux machines de simuler certaines capacités humaines telles que l'apprentissage, la perception, le raisonnement ou la prise de décision, ouvre des perspectives inédites pour le marketing.

Par Samuel Mayol
Chez Ellipses

|

Auteur

Samuel Mayol

Editeur

Ellipses

Genre

Marketing

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Marketing à l'ère de l'IA

Samuel Mayol

Paru le 15/09/2026

330 pages

Ellipses

32,00 €

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