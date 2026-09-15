Informatique - MP/MP*-PC/PC*-PSI/PSI*-PT/PT*

Cette collection entraîne les étudiants aux devoirs sur table, mais leur permet aussi de parfaire leur méthode de décryptage d'un énoncé dans le but d'obtenir la note maximum, et ce tout au long de l'année de prépa ainsi qu'aux concours. - 30 devoirs (livres de 1re année). - 20 devoirs (2e année) et des sujets d'annales corrigées. - Une introduction générale de méthodologie sur comment réussir son année de prépa. - Des renvois vers des notions de cours. - Les mots essentiels et les formules à comprendre et à connaître. - Un index thématique pour cibler les notions de son choix.