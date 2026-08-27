Ecrire le territoire

Ce livre propose un dialogue inédit entre géographie libertaire et littérature innu pour dépasser la distance qui sépare le milieu universitaire et les cultures autochtones. En mettant en miroir essais et poésies, il révèle comment le savoir autochtone, exprimé poétiquement, résonne avec l'écriture des premiers géographes et constitue une connaissance précieuse et riche. Il est destiné aux communautés étudiantes, enseignantes et de recherche en sciences humaines, ainsi qu'aux militantes et militants écologistes, aux communautés autochtones et à toute personne intéressée par la décolonisation.