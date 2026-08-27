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#Essais

Ecrire le territoire

Thierry Pardo

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Ce livre propose un dialogue inédit entre géographie libertaire et littérature innu pour dépasser la distance qui sépare le milieu universitaire et les cultures autochtones. En mettant en miroir essais et poésies, il révèle comment le savoir autochtone, exprimé poétiquement, résonne avec l'écriture des premiers géographes et constitue une connaissance précieuse et riche. Il est destiné aux communautés étudiantes, enseignantes et de recherche en sciences humaines, ainsi qu'aux militantes et militants écologistes, aux communautés autochtones et à toute personne intéressée par la décolonisation.

Par Thierry Pardo
Chez Presses de l'Université du Québec

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Auteur

Thierry Pardo

Editeur

Presses de l'Université du Québec

Genre

Aménagement du territoire

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Ecrire le territoire

Thierry Pardo

Paru le 27/08/2026

132 pages

Presses de l'Université du Québec

29,00 €

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Scannez le code barre 9782760563520
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