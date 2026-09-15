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Le droit civil des contrats

Bertrand Jost, Quentin Monget

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"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante qui s'adresse prioritairement aux étudiants de licence de droit et de science politique. Chaque ouvrage correspond à une discipline enseignée pendant les trois années de licence et se compose de 100 fiches abordant l'ensemble des thèmes étudiés en cours. Des renvois permettent aux étudiants de relier les différents thèmes entre eux. Dérivées des fiches, les flashcards se composent de mots clés au recto et de définitions au verso. Cette combinaison de fiches et de flashcards forme l'outil idéal pour apprendre autrement et réviser les examens dans les meilleures conditions ! Bertrand Jost (Sorbonne Paris Nord) et Quentin Monget (Université de Rouen) sont maîtres de conférences en Droit privé et sciences criminelles.

Par Bertrand Jost, Quentin Monget
Chez Ellipses

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Auteur

Bertrand Jost, Quentin Monget

Editeur

Ellipses

Genre

Droit des obligations

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Le droit civil des contrats

Bertrand Jost, Quentin Monget

Paru le 15/09/2026

354 pages

Ellipses

26,00 €

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