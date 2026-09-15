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#Essais

Droit électoral

Romain Rambaud

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Cet ouvrage présente l'ensemble du droit des élections et référendums politiques (à l'exclusion des élections privées telles que les élections professionnelles ou associatives, et des élections administratives, telles que les élections universitaires). Destiné aux étudiants en droit et sciences politiques, il est églement directement opérationnel pour les professionnels dans le cadre des contentieux électoraux. Sont traités dans cet ouvrage : - Les sources du droit électoral - Les élections et référendums politiques : élections présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, territoriales, départementales, municipales et communautaires - Les acteurs : électeurs, candidats, partis politiques et élus - les campagnes électorales : règles et financement - Les procédures administratives : institutions administratives et déroulement des opérations électorales - Le contentieux électoral : pré-électoral, post-électorale et pénal Points forts Une matière plus que jamais sous les feux de l'actualité, notamment en période de grande instabilité politique : dissolution, élections municipales de 2026, élections présidentielles en 2027, affaires récentes (Bygmalion, RN, etc.) ; sans oublier les nouvelles pratiques auxquelles sont confrontés les campagnes électorales : les réseaux sociaux, l'IA, la désinformation, l'ingérence étrangère...

Par Romain Rambaud
Chez LGDJ

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Auteur

Romain Rambaud

Editeur

LGDJ

Genre

Droit électoral

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Droit électoral

Romain Rambaud

Paru le 22/09/2026

600 pages

LGDJ

46,00 €

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Scannez le code barre 9782275066257
9782275066257
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