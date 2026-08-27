Mutation et parentalité

La famille, entre tradition et modernité, présente ce paradoxe de la cohabitation de représentations et d'usages anciens avec des évolutions majeures. Ce numéro d'Empan nous paraît nécessaire pour mettre en perspective les différentes situations éprouvées, construites, par les nouveaux parents et par ceux qui les accompagnent. Parler des parentalités, c'est rendre compte de la diversité des pratiques, des ressentis et des élaborations qui construisent les représentations et les prises de position des parents. Une étude des représentations s'impose, à travers les visions politiques, sociales et sociétales mais aussi la place faite aux acteurs des situations sociales. Enfin, on abordera les modalités d'accompagnement des parentalités, impactées par l'évolution des technologies de la communication et par les courants de pensée marqués par la neuropsychologie ou la pensée positive.