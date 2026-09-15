Enseigner la compréhension avec le Visibiléo

Un ouvrage pédagogique pour découvrir et mettre en oeuvre le Visibiléo dans votre classe ! - Un état des lieux sur l'enseignement de la compréhension en France. - La présentation du Visibiléo : objectifs, étapes, rôle de l'enseignant(e) pour accompagner la lecture collective. - La mise en oeuvre détaillée d'une séance de Visibiléo ainsi que les conseils pour la préparation de la séance. - D'autres exemples proposés sur des textes (fable, album illustré, récit...) pour les cycles 1, 2 et 3. Les grands thèmes de l'ouvrage : - Qu'est-ce que comprendre l'écrit ? - Où en est l'enseignement de la compréhension en France ? - Que disent les programmes de français ? - Comment enseigner la compréhension ? - Qu'est-ce que le Visibiléo ? - Qu'en disent les enseignants ? - Mise en oeuvre détaillée d'une séance de Visibiléo - D'autres exemples de mises en oeuvre en classe Les autrices : Marie-France Bishop est professeure des universités en Sciences de l'Education, spécialiste de la didactique du français, à l'Université de Cergy Pontoise. Laure Dappe est enseignante formatrice en didactique du français et école inclusive, à l'INSPE de Versailles. Lucie Boué, est conseillère pédagogique départementale formation et plan français dans l'académie de Toulouse.