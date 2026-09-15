Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Enseigner la compréhension avec le Visibiléo

Marie-France Bishop, Laure Dappe, Lucie Boué

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pédagogique pour découvrir et mettre en oeuvre le Visibiléo dans votre classe ! - Un état des lieux sur l'enseignement de la compréhension en France. - La présentation du Visibiléo : objectifs, étapes, rôle de l'enseignant(e) pour accompagner la lecture collective. - La mise en oeuvre détaillée d'une séance de Visibiléo ainsi que les conseils pour la préparation de la séance. - D'autres exemples proposés sur des textes (fable, album illustré, récit...) pour les cycles 1, 2 et 3. Les grands thèmes de l'ouvrage : - Qu'est-ce que comprendre l'écrit ? - Où en est l'enseignement de la compréhension en France ? - Que disent les programmes de français ? - Comment enseigner la compréhension ? - Qu'est-ce que le Visibiléo ? - Qu'en disent les enseignants ? - Mise en oeuvre détaillée d'une séance de Visibiléo - D'autres exemples de mises en oeuvre en classe Les autrices : Marie-France Bishop est professeure des universités en Sciences de l'Education, spécialiste de la didactique du français, à l'Université de Cergy Pontoise. Laure Dappe est enseignante formatrice en didactique du français et école inclusive, à l'INSPE de Versailles. Lucie Boué, est conseillère pédagogique départementale formation et plan français dans l'académie de Toulouse.

Par Marie-France Bishop, Laure Dappe, Lucie Boué
Chez MDI

|

Auteur

Marie-France Bishop, Laure Dappe, Lucie Boué

Editeur

MDI

Genre

Français CP

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enseigner la compréhension avec le Visibiléo par Marie-France Bishop, Laure Dappe, Lucie Boué

Commenter ce livre

 

Enseigner la compréhension avec le Visibiléo

Marie-France Bishop, Laure Dappe, Lucie Boué

Paru le 21/09/2026

MDI

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782223011704
9782223011704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.