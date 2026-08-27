Un petit groupe d'adolescents irrésistible. Une enquête signée Sylvie Allouche, qui mêle les légendes bretonnes et la grande Histoire ! Lili et ses amis ont eu l'idée du siècle pour leur exposé : réaliser un court-métrage sur la légende de la grotte du Diable ! Sur place, dans la forêt bretonne de Huelgoat, ils font une découverte étonnante : une boîte en fer datée de 1944 est profondément enterrée. Elle contient une lettre au papier jauni, presque illisible. Si vous trouvez... cette... c'est que je... Par qui a-t-elle été écrite ? Pourquoi n'est-elle pas parvenue à son destinataire ?