En pensant essayer une nouvelle console de jeux en réalité virtuelle, la jeune Manon emprunte par erreur la machine à voyager dans le temps du Professeur Isamov et se retrouve propulsée en pleine préhistoire. Pour revenir dans son époque, la jeune fille devra, avec l'aide du professeur et de sa fabuleuse technologie, emprunter des vortex temporels qu'elle fera apparaître en augmentant ses connaissances sur la riche histoire du département : Jules César, les invasions vikings, les abbayes et cathédrales, Guillaume le Conquérant, la bataille de la Somme ou les actes de bravoures de la résistance... En chemin, Manon échangera sur les réussites industrielles et culturelles avec des personnalités locales comme Jacques Boucher de Perthes, Robert de Luzarches, le chevalier de la Barre et Jules Verne. Amateur de BD et d'histoire embarquez pour un voyage haut en couleur au coeur d'une terre d'histoire... en Somme !