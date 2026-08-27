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#Roman francophone

Le tombeau

François Dubreil

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Une nuit, à Venise, un groupe d'hommes vole les reliques de saint Marc dans la basilique. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Où ont-ils emmené les reliques ? C'est à Paul Brouard, gardien de la Couronne d'épines comme ses ancêtres dont l'histoire a été relatée dans le roman La Couronne, que l'Eglise confie de résoudre le mystère. De Venise à l'Egypte, ce spécialiste des reliques au Moyen Age va se retrouver confronté à une organisation qui clame que ces reliques sont celles d'un autre homme illustre de l'Antiquité. Dans un style aussi haletant que La Couronne, l'auteur confronte l'histoire contemporaine et celle de saint Marc, la culture classique païenne et le christianisme qui en assuma l'héritage tout en la rejetant. Ce sont 1 700 ans d'histoire et de spiritualité qui se révèlent dans cette intrigue policière où la relique interroge le rapport à l'histoire et à Dieu.

Par François Dubreil
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

François Dubreil

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Romans historiques

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Le tombeau

François Dubreil

Paru le 27/08/2026

264 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

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Scannez le code barre 9782740328316
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