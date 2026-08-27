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La coopération, ça s'apprend

Sylvain Connac

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A tout âge, il est indispensable que les enfants développent des habiletés sociales pour vivre et agir ensemble. Former les élèves à la coopération pour qu'elle profite réellement à tous devient une nécessité. Pour cela, Sylvain Connac propose de nombreux exercices et des fiches de coévaluation inspirés des pratiques de classes coopératives. Ainsi, les élèves comme les enseignants, de l'élémentaire au lycée, sauront mettre en place et vivre toutes les formes de coopération : - aide, entraide, tutorat ; - travail en équipe, en atelier, en groupe ; - conseils coopératifs d'élèves ; - jeux coopératifs et marchés de connaissances ; - discussions à visées démocratique et philosophique. La deuxième édition de ce livre désormais incontournable est enrichie d'un chapitre sur les coopératives scolaires. Cet ouvrage est le compagnon quotidien indispensable pour créer une dynamique coopérative où tous les élèves apprennent en travailler ensemble.

Par Sylvain Connac
Chez ESF Editeur

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Auteur

Sylvain Connac

Editeur

ESF Editeur

Genre

Pédagogie

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La coopération, ça s'apprend

Sylvain Connac

Paru le 27/08/2026

193 pages

ESF Editeur

24,00 €

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Scannez le code barre 9782710148876
9782710148876
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