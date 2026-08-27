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Syntaxe simple - À l'usage des anglicistes - 5e éd.

Claude Rivière, Lucie Gournay, Catherine Mazodier

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Maîtriser les bases de la syntaxe anglaise Cet ouvrage explique toutes les bases de l'analyse grammaticale, avec en plus une ouverture vers les vues récentes de la théorie syntaxique, pour une préparation efficace aux enseignements de linguistique en Licence et au CAPES. Complément indispensable d'une bonne grammaire, cet ouvrage explicite les méthodes des grammairiens. Il vous aidera à faire le point sur des questions variées telles que la distinction entre un proposition relative d'une proposition complétive, le découpage d'un groupe nominal ou les cas dans lesquels on peut employer le futur après when. Puisque rien ne vaut la pratique, ce livre propose plus de 200 exercices d'analyse, dont la moitié sont corrigés. Cette nouvelle édition entièrement révisée comporte des tests d'entrée pour évaluer son niveau et identifier ses lacunes, des encarts "Syntaxe concours" pour l'entraînement à l'analyse de faits de langue, et apporte des clarifications sur des sujets qui pouvaient poser des difficultés.

Par Claude Rivière, Lucie Gournay, Catherine Mazodier
Chez Ophrys Editions

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Auteur

Claude Rivière, Lucie Gournay, Catherine Mazodier

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Langues vivantes

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Syntaxe simple - À l'usage des anglicistes - 5e éd.

Claude Rivière, Lucie Gournay, Catherine Mazodier

Paru le 03/09/2026

200 pages

Ophrys Editions

19,00 €

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9782708017511
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