De l'autre côté du lac

Aux abords d'un lac de haute montagne, à la lisière d'une réserve interdite aux humains, un groupe de chercheurs s'affaire. Parmi eux, une photographe aperçoit sur un des versants quelque chose qui échappe au regard de tous les autres. Les signes étranges s'accumulent, un corps est retrouvé. La photographe décide de rester là-haut, seule. Quelques mois plus tard, c'est elle qui, à son tour, disparaît. Sylvain Prudhomme est l'auteur de romans, récits et reportages salués par la critique et traduits à l'étranger. Il a reçu le prix Femina en 2019 pour Par les routes. L'Enfant dans le taxi a paru en 2023 aux Editions de Minuit. Coyote, récit d'un voyage le long de la frontière américano-mexicaine, a reçu le prix Nicolas Bouvier 2025.