La Clé USB

Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de cybersécurité, que ressent-on quand on est approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une clé USB qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents qui nous font soupçonner l'existence d'une porte dérobée dans une machine produite par une société chinoise ? "C'est tout le talent saisissant de Jean-Philippe Toussaint que de brouiller les pistes, jusqu'à nous étourdir, nous stupéfier, nous bouleverser". Nathalie Crom, Télérama "Un roman époustouflant. [... ] On ne sait ce qu'il faut le plus louer dans ce roman : l'audace narrative ? L'art de la fugue et de l'ellipse ? Cette manière de dire simplement mais avec subtilité les doutes d'un homme tentant de maîtriser son destin ? Sans doute tout cela à la fois. Chapeau bas ! " Thierry Clermont, Le Figaro littéraire Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Il est l'auteur de vingt livres publiés aux Editions de Minuit et traduits dans plus de vingt langues. Il a reçu le prix Médicis en 2005 pour Fuir et le prix Décembre en 2009 pour La Vérité sur Marie. En 2026, il fait paraître La Hantise.