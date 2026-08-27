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#Essais

Le petit livre du silence

Anselm Grün

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La puissance des médias qui cherchent à attirer notre attention ne cesse de croître et les stimuli qui tentent en permanence de nous détourner de nous-mêmes sont de plus en plus intenses. Comment peut-on réagir face à cette réalité ? En s'appliquant, en trouvant la clarté et une nouvelle vitalité ? Grâce à la force du silence, des chemins d'équilibre sont possibles. Anselm Grün nous propose des solutions précieuses et éprouvées pour nous aider à rechercher cette force intérieure salutaire. Des textes qui invitent à découvrir le silence comme une possibilité d'approfondir notre vie. Il s'agit de nous ancrer au plus profond de notre coeur, de nous trouver nous-mêmes, et de nous ouvrir à une réalité qui nous dépasse et qui pourtant nous enveloppe et nous porte. Cet ancrage passe par un travail de réunification de soi-même qui se nourrit du meilleur de la sagesse monastique et de la prise en compte de la dimension psychologique.

Par Anselm Grün
Chez Salvator

|

Auteur

Anselm Grün

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

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Le petit livre du silence

Anselm Grün

Paru le 27/08/2026

144 pages

Salvator

15,90 €

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Scannez le code barre 9782706731488
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