Le petit livre du silence

La puissance des médias qui cherchent à attirer notre attention ne cesse de croître et les stimuli qui tentent en permanence de nous détourner de nous-mêmes sont de plus en plus intenses. Comment peut-on réagir face à cette réalité ? En s'appliquant, en trouvant la clarté et une nouvelle vitalité ? Grâce à la force du silence, des chemins d'équilibre sont possibles. Anselm Grün nous propose des solutions précieuses et éprouvées pour nous aider à rechercher cette force intérieure salutaire. Des textes qui invitent à découvrir le silence comme une possibilité d'approfondir notre vie. Il s'agit de nous ancrer au plus profond de notre coeur, de nous trouver nous-mêmes, et de nous ouvrir à une réalité qui nous dépasse et qui pourtant nous enveloppe et nous porte. Cet ancrage passe par un travail de réunification de soi-même qui se nourrit du meilleur de la sagesse monastique et de la prise en compte de la dimension psychologique.