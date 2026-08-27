Votre lieu de vie a une âme

- Un ouvrage complet sur l'énergétique de l'espace (nature, corps, habitat...) - Des solutions simples et concrètes pour purifier et harmoniser les énergies de nos lieux de vie La maison est bien plus qu'un simple lieu où l'on habite. Depuis toujours, les humains choisissent leurs terres et bâtissent leurs foyers en lien avec la nature, les énergies et les forces invisibles qui les entourent. Avec le temps, l'homme moderne s'est éloigné de cette sagesse ancienne. Pourtant, lorsque nous retrouvons l'harmonie dans notre maison, nous retrouvons aussi l'équilibre en nous. A travers cet ouvrage, l'auteur partage son expérience et propose des solutions concrètes et simples - inspirées de la géobiologie, du Feng-Shui et de l'énergétique - pour remettre du mouvement, de la conscience et du sacré dans nos lieux de vie. Une invitation à se reconnecter à l'essentiel et à faire rayonner sa lumière.