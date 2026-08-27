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La crise de l'intelligence

Paul Valéry, Valery Paul

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"?La machine gouverne. La vie humaine est rigoureusement enchaînée par elle, assujettie aux volontés terriblement exactes des mécanismes. [Les machines] se font donc une humanité à leur usage, presque à leur image.?" En 1925, Paul Valéry pressentait avec une lucidité saisissante la crise d'intelligence qui menace nos sociétés livrées à la toute-puissance du calcul machinique. Dans un monde où la vitesse, la technique et la statistique façonnent les façons de penser, que reste-t-il de l'individu, de sa lenteur, de son rêve, de son goût de la beauté?? A l'heure où l'intelligence artificielle et la révolution numérique redéfinissent nos horizons, cette méditation résonne avec une actualité troublante. Une oeuvre prophétique issue d'un des plus grands esprits du siècle dernier. Valéry nous tend le miroir d'une humanité fascinée par sa virtuosité virtuelle, au point d'en oublier le présent et les dures lois de la nature.

Par Paul Valéry, Valery Paul
Chez Edition Dandelion

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Auteur

Paul Valéry, Valery Paul

Editeur

Edition Dandelion

Genre

Philosophie des sciences

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La crise de l'intelligence

Paul Valéry, Valery Paul

Paru le 27/08/2026

75 pages

Edition Dandelion

7,00 €

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Scannez le code barre 9782491364533
9782491364533
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