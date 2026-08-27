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Promenades philosophiques dans Bordeaux

Yves Cusset

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Découvrir Bordeaux tout en philosophant, le pari fou et plein d'humour d'Yves Cusset. Imaginé comme un guide, Promenades philosophiques dans Bordeaux est une invitation à découvrir Bordeaux tout en philosophant. Vingt-deux courtes promenades, vingt-deux chemins uniques qui, d'un monument à un autre, d'une grande place à une rue perdue, d'un site emblématique à un petit endroit secret, invitent le marcheur à se sortir de ses habitudes et à regarder la ville et le monde autrement... " Faut-il être déconnecté du réel pour s'autoriser le loisir, sinon le luxe, de philosopher en marchant paisiblement dans les rues d'une cité encore nommée il y a peu du sobriquet emblématique de "belle endormie" ? Oui, peut-être, mais de toute façon, quoi qu'on puisse dire, tenter d'opposer ou de manifester, les puissants nous envoient promener ! Alors autant prendre les devants, leur tourner le dos, et aller se promener tout de suite... "

Par Yves Cusset
Chez VOolume

|

Auteur

Yves Cusset

Editeur

VOolume

Genre

France

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DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022

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Promenades philosophiques dans Bordeaux

Yves Cusset

Paru le 10/09/2026

VOolume

14,00 €

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