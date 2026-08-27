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#Essais

Trouver les mots justes

Tu-Anh Tran

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Que faire quand un enfant se replie sur lui-même, devient agressif, ne veut plus aller à l'école ou semble perdre goût à la vie ?? Comment l'aider face au harcèlement, à un chagrin d'amour, au divorce de ses parents, à un deuil ou à la peur de l'échec ?? Face à la souffrance d'un enfant, les adultes se sentent souvent démunis. Pédiatre depuis plus de vingt ans, le Pr Tu-Anh Tran partage, à travers des histoires inspirées de situations réelles, sa manière d'écouter, de dialoguer et d'accompagner les enfants et les adolescents. Il montre comment trouver les mots justes pour éclairer ce qu'ils vivent, reconnaître leur souffrance et les aider à reprendre pied. Lorsque les émotions sont trop envahissantes, il propose aussi des exercices inspirés du qi gong et de la pleine conscience pour retrouver le calme intérieur. Ce livre est une véritable trousse de secours pour les parents, les enseignants, les éducateurs et les soignants. Un guide précieux pour accompagner les plus jeunes avec bienveillance et les aider à grandir.

Par Tu-Anh Tran
Chez Thierry Souccar

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Auteur

Tu-Anh Tran

Editeur

Thierry Souccar

Genre

Psychologie de l'enfant

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Trouver les mots justes

Tu-Anh Tran

Paru le 03/09/2026

176 pages

Thierry Souccar

16,90 €

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Scannez le code barre 9782488896283
9782488896283
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