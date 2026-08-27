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#Roman francophone

Star-crossed

Marianne Combe, Combe Marianne

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Andréa, jeune libraire passionnée par les livres d'occasion, met au jour par hasard un manuscrit italien du quatorzième siècle. L'ouvrage remet en question la légende shakespearienne de Roméo et Juliette, bouleversant les fondements mêmes de la tragédie. Et si la vérité sur l'existence des amants maudits avait été délibérément cachée ? Déterminée à percer ce mystère, Andréa s'embarque dans une enquête haletante à travers l'Italie, épaulée par Augusto, un doctorant aussi cartésien qu'insaisissable. Entre désaccords enflammés et attirance grandissante, leurs recherches les entraînent de Rome à Vérone, sur les traces d'une vérité que certains auraient préféré garder dans l'ombre. Mais dévoiler un secret vieux de plusieurs siècles est-il sans conséquence ? Cette révélation extraordinaire les plongera dans un voyage à travers les époques pour résoudre le mystère derrière l'une des plus grandes légendes littéraires de tous les temps.

Par Marianne Combe, Combe Marianne
Chez Editions LL

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Auteur

Marianne Combe, Combe Marianne

Editeur

Editions LL

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Star-crossed

Marianne Combe, Combe Marianne

Paru le 10/09/2026

616 pages

Editions LL

9,90 €

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