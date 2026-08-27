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#Imaginaire

Ezechiel

Rodolphe, Ramon Marcos

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Le duo créatif Rodolphe/Ramon Marcos est de retour pour explorer ce qui se passe tout là-haut, dans les astres, loin de notre planète Terre. Après nous avoir emmenés avec son complice Leo vers Centaurus, vers Europa, et découvrir un drôle de monde dans Demain, Rodolphe nous emmène cette fois-ci jusqu'à Ezechiel pour un nouveau récit de science-fiction passionnant. Ezechiel est une petite exo-planète au ciel rouge. La vie s'y déroule de façon archaïque mais paisible, au rythme des saisons et des récoltes. Ses habitants sont les descendants d'une colonie terrienne débarquée il y a bien longtemps et qui ont attendu vainement l'arrivée d'autres colons. La plupart ont même fini par oublier l'existence de leur planète d'origine. Mais voici qu'un jour, un vaisseau spatial surgit. Seraient-ils enfin de retour ? Et est-ce pour le meilleur ou pour le pire ?

Par Rodolphe, Ramon Marcos
Chez Delcourt

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Auteur

Rodolphe, Ramon Marcos

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction

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Ezechiel

Rodolphe, Ramon Marcos

Paru le 27/08/2026

56 pages

Delcourt

13,50 €

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Scannez le code barre 9782413087342
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