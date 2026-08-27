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#Imaginaire

Andreas

Maude Royer

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Dans l'univers du Conte interdit Bambi... Une trahison cruelle à l'origine d'une blessure purulente qui refuse de cicatriser. Une cage dont la porte se referme pour ne plus jamais s'ouvrir. Un homme loyal, dressé comme un chien de chasse. Une secte où gronde une rébellion qu'il faut étouffer dans l'oeuf. Une folle théorie qui ne peut être crue sans être vue, et les sacrifiés qui la rendent réelle. Andreas Schneider n'a ni famille ni amis. Contrairement aux autres fidèles de Léandre Héroux, il ne vit pas au bercail du Retour perpétuel dans l'attente de la venue d'un proche décédé. Ses intentions sont tout autres... Et pourtant, de nombreuses âmes se massent autour de lui.

Par Maude Royer
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Maude Royer

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

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Andreas

Maude Royer

Paru le 27/08/2026

250 pages

Editions Contre-Dires

14,90 €

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