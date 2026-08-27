Blood Aura

Un pacte de sang. Un mariage forcé. La descente aux enfers est désormais leur destin commun. Et si l'amour était la clé de leur salut ? Meghann McAnders a consacré sa vie à l'empire d'armement de son père, McAnders Corp. Mais lorsque ce dernier vend l'entreprise au plus offrant, elle se retrouve mise hors-jeu, avec seulement soixante-douze heures pour trouver les cinq milliards de dollars nécessaires à son rachat. Son unique option ? Honorer un ancien pacte avec l'homme qu'elle déteste autant qu'il la fascine. Tobias Grimaldi est le patron de la mafia californienne, un négociateur implacable qui triomphe toujours. Quand Meghann franchit le seuil de son antre, il lui offre le marché de sa vie : l'argent et l'entreprise... en échange de sa main. Prête à affronter l'enfer pour récupérer ce qui lui appartient, Meghann scelle un pacte de sang avec lui, s'engageant dans une union qui promet d'être son salut et sa perdition. Dans ce monde de violence et de flammes, le destin est-il un contrat qu'on peut défier ? Et que reste-t-il de l'âme lorsque l'on a vendu sa vie au chef d'un empire criminel ?