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#Roman francophone

Survies minuscules

Iohannes Infernus

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Sous forme de listes romancées, Infernus Iohannes raconte ici mille et une histoires. Tout l'univers post-exotique est là : cruauté, absurdité, humour du désastre, et, au fond, une transfiguration désespérée du monde contemporain. Dans Survies minuscules, Infernus Iohannes donne voix à des malades mentaux, à des monstres, à des écrivains sans public, et à d'innombrables démons de très petite envergure, délateurs mesquins ou râleurs sordides, tous noyés dans leur idiotie et leur haine. Il n'oublie pas non plus de dérouler devant nous le programme délirant de ceux et celles qui voudraient "construire le paradis" dans un univers déjà dévasté, très proche de l'idée qu'on peut se faire d'un vaste camp psychiatrique. Retour au goudron est une installation monumentale, construite à partir de 343 cahiers bardiques aux rubriques régulières, à l'intérieur desquels figurent les photographies d'un lieu désormais fantôme - le port intérieur de Macau -, ainsi que de nombreux textes inédits. Ces textes font l'objet d'une édition en onze volumes parus simultanément chez des éditeurs différents (Actes Sud, Minuit, Rivages, La Marelle, L'Olivier, Le Seuil, La Volte, Robert Laffont, La Fabrique, Verdier et le sous-sol). Ainsi, sous la signature du collectif Infernus Iohannes, se clôt l'édifice du post-exotisme dont Antoine Volodine a longtemps été le porte-parole. Survies minuscules est l'une des composantes de cette ultime performance littéraire.

Par Iohannes Infernus
Chez Editions du sous-sol

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Auteur

Iohannes Infernus

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature française

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Survies minuscules

Iohannes Infernus

Paru le 27/08/2026

288 pages

Editions du sous-sol

21,50 €

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