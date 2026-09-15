Sans un sous en poche et affamés, les fantômes-oeufs partent à la recherche d'un travail et postulent pour un rôle de zombie, mais ils échouent à l'audition. Autrefois, lorsqu'un fantôme-oeuf se manifestait, les gens prenaient leurs jambes à leur cou... Aujourd'hui, on les trouve trop mignons. Malgré cet échec, le petit groupe ne baisse pas les bras. Ils choisissent de se reconvertir en livreurs pour Miam-Miam Pizza... Un récit drôle et profond qui aborde la peur de l'échec, la confiance en soi, la différence et l'entraide. Ensemble, on est plus forts ? !