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Les fantômes-oeufs

Simtong

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Sans un sous en poche et affamés, les fantômes-oeufs partent à la recherche d'un travail et postulent pour un rôle de zombie, mais ils échouent à l'audition. Autrefois, lorsqu'un fantôme-oeuf se manifestait, les gens prenaient leurs jambes à leur cou... Aujourd'hui, on les trouve trop mignons. Malgré cet échec, le petit groupe ne baisse pas les bras. Ils choisissent de se reconvertir en livreurs pour Miam-Miam Pizza... Un récit drôle et profond qui aborde la peur de l'échec, la confiance en soi, la différence et l'entraide. Ensemble, on est plus forts ? !

Par Simtong
Chez CotCotCot Editions

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Auteur

Simtong

Editeur

CotCotCot Editions

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Les fantômes-oeufs

Simtong trad. Charlotte Gryson

Paru le 15/09/2026

44 pages

CotCotCot Editions

18,00 €

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