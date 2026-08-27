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Psychocriminologie

Sylvain Delouvée, Cinzia Guarnaccia

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Violences sexuelles, violence conjugale, délinquance juvénile... la psychocriminologie est en plein essor. Ce livre destiné aux étudiants et aux professionnels fait le point en 12 fiches. Cet ouvrage propose une introduction synthétique à la psychocriminologie, discipline située à l'interface entre psychologie, criminologie et système judiciaire. Organisé en douze fiches, il présente les principaux concepts, modèles explicatifs et outils d'analyse des comportements criminels, en mettant l'accent sur l'articulation entre facteurs individuels, développementaux et sociaux. Ce livre aborde également l'évaluation du risque et les approches contemporaines d'intervention auprès des auteurs de violence. Il examine différentes formes de criminalité (violences sexuelles, violence conjugale, délinquance juvénile, criminalité en col blanc) et intègre des thématiques émergentes comme la radicalisation ou la cybercriminalité, dans une perspective pédagogique destinée aux étudiants et jeunes professionnels.

Par Sylvain Delouvée, Cinzia Guarnaccia
Chez In press

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Auteur

Sylvain Delouvée, Cinzia Guarnaccia

Editeur

In press

Genre

Psychologie clinique

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Psychocriminologie

Sylvain Delouvée, Cinzia Guarnaccia

Paru le 10/09/2026

In press

13,00 €

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Scannez le code barre 9782386426933
9782386426933
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