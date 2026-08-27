Vers un management public hypermoderne

Face à la complexité croissante de l'action publique, les modèles traditionnels du management public montrent aujourd'hui leurs limites. Réunissant près de soixante chercheurs et spécialistes, cet ouvrage propose de repenser le management et la gouvernance des politiques publiques à partir d'un cadre fondé sur la pensée complexe, chère à Edgar Morin. Les auteurs développent une vision hypermoderne du management public fondée sur une gouvernance systémique, collaborative et adaptative, capable d'accompagner les transitions sociales, environnementales et numériques tout en répondant aux attentes d'une démocratie en quête de sens. Au-delà du renouvellement des outils de gestion, l'ouvrage invite à privilégier le management des politiques et transitions publiques, en complément du management des organisations publiques.