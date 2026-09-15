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RDV Lundi

Modesta

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Pour ce recueil, Modesta a sélectionné un ensemble de textes parmi tous ceux qu'elles ont écrits depuis leur première publication en 2021 (elles se sont réunies chaque lundi pendant plusieurs années avec une rigueur qui restera gravée dans leur mémoire collective). Leur histoire est singulière, il y en a qui sont extraits de formes plus longues, certains sont issus d'ateliers d'écritures. Leurs textes existent grâce à un travail collaboratif d'édition : relectures, soutien, conseils et cadre de travail permis par la structure de la collective. C'est pour toutes ces raisons que les textes ne sont pas signés individuellement, même s'ils ne sont pas issus d'une écriture collective à proprement parlé. En tant qu'autrices, elles revendiquent la nécessité de faire ensemble dans leurs pratiques d'écriture. Besoin de collaborer pour lutter contre l'individualisme du monde artistique patriarcal et capitaliste dans lequel on évolue. Ecrire au nom d'une collective leur permet d'avancer avec une identité plurielle, faite de leurs ressemblances et de leurs singularités, et de créer dans un espace de lutte, d'amitié et de joie.

Par Modesta
Chez Editions Le Sabot

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Auteur

Modesta

Editeur

Editions Le Sabot

Genre

Poésie

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RDV Lundi

Modesta

Paru le 13/10/2026

112 pages

Editions Le Sabot

12,00 €

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