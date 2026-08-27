La voie de l'ascension

En ces temps d'apocalypse et de transformation, cet ouvrage est un véritable outil d'évolution pour nous accompagner en douceur vers la migration de la conscience humaine. Ces textes et messages célestes ont été canalisés auprès des hautes instances, guides et maîtres, unis dans la diffusion des enseignements universels afin d'élever progressivement notre vibration vers une conscience unifiée. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent profondément oeuvrer en eux mêmes pour se diriger vers le but ultime de leur cycle d'incarnation et réaliser leur ascension sur Terre. "Nous sommes ici pour vous transmettre le sens profond et oublié de l'Apocalypse. C'est le Don de la lumière pour vous révéler à votre propre nature divine et vous faire renaître à vous-même". "Merci à cette auteure lumineuse pour ses nombreux partages qui font du bien ! Un livre de chevet à avoir dans tous les foyers". "Une véritable ouverture de conscience, à travers des écrits qui se dégustent au jour le jour. A lire et relire ! " "Quel texte incroyable ! C'est d'une puissance ! Chaque mot fait mouche et résonne d'une force inouïe. Tout paraît évident ! " LULUMINEUSE a toujours été reliée à d'autres plans et formes d'existence. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages et son site Lulumineuse. com (Lien -> https : //www. editionsleduc. com/admin/products/Lulumineuse. com)est un service de ressources offert à tous.