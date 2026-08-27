Le Petit 365 Blagues de Toto

Ephéméride 2027 - 365 Blagues de Toto - Humour - 1 blague par jour - par Laurent Gaulet, auteur incontournable du genre - Idée cadeau - Fêtes de fin d'année Retrouvez dans cette éphéméride un concentré d'humour avec les meilleures blagues de Toto ! Blagues, réparties légendaires, jeux de mots malicieux, réponses inattendues à l'école comme à la maison, et toutes ces petites scènes du quotidien qui déclenchent immanquablement un sourire. Simple, efficace et toujours drôle, ce recueil réunit des blagues courtes, accessibles dès le plus jeune âge et parfaites à partager en famille. Que ce soit pour animer un trajet, faire rire avant le coucher ou offrir un moment de légèreté, Toto est la valeur sûre de l'humour enfantin.