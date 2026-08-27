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Le Petit 365 Blagues de Toto

Collectif, Millesima

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Ephéméride 2027 - 365 Blagues de Toto - Humour - 1 blague par jour - par Laurent Gaulet, auteur incontournable du genre - Idée cadeau - Fêtes de fin d'année Retrouvez dans cette éphéméride un concentré d'humour avec les meilleures blagues de Toto ! Blagues, réparties légendaires, jeux de mots malicieux, réponses inattendues à l'école comme à la maison, et toutes ces petites scènes du quotidien qui déclenchent immanquablement un sourire. Simple, efficace et toujours drôle, ce recueil réunit des blagues courtes, accessibles dès le plus jeune âge et parfaites à partager en famille. Que ce soit pour animer un trajet, faire rire avant le coucher ou offrir un moment de légèreté, Toto est la valeur sûre de l'humour enfantin.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Petit 365 Blagues de Toto

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

7,50 €

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Scannez le code barre 9782385431372
9782385431372
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