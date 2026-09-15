Cours de droit des obligations

Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de L2-L3 offre une approche claire et complète du droit des obligations, branche du droit civil qui régit les relations juridiques entre les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, en ce qui concerne les engagements qu'elles prennent les unes envers les autres (contrats, quasi-contrats, délits ou quasi-délits). Le droit des obligations détermine les conditions de formation, d'exécution et d'extinction de ces engagements, ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Pourquoi choisir ce manuel ? A jour des dernières réformes et évolutions jurisprudentielles, cet ouvrage accompagne l'étudiant tout au long de son apprentissage, en fournissant les clés pour maîtriser cette matière essentielle. Il intègre la proposition de réforme du droit de la responsabilité civile dont on attend toujours l'aboutissement. L'année 2026 est marquée par de nombreux points en jurisprudence qui portent notamment sur les avant-contrats, la validité, l'exécution ou la fin des contrats. Cet ouvrage conforme au cours magistral de droit des obligations dispensé en 2 ? et 3 ? année de Licence droit (L2-L3).