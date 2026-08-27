Le Petit 365 Mini-sudokus

Ephemeride 2027 - 365 grilles de sudokus - 4 niveaux (facile, moyen, difficile, expert) - fan de sudokus - 1 grille par jour - jeux - Idée cadeau - fête de fin d'année - petit prix Offrez-vous un moment de logique et de détente chaque jour avec l'éphéméride Sudokus ! Conçu pour tous les amateurs de jeux cérébraux, ce calendrier propose 365 grilles inédites, du niveau facile aux défis les plus corsés, pour progresser à son rythme tout au long de l'année. Grâce à sa mise en page claire et à la qualité des grilles Millesima, chaque jour devient l'occasion de stimuler sa concentration, d'activer ses neurones et de profiter d'une pause ludique, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement.